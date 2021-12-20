根據一份最近發表的全球研究指出，空氣中的工業化學物質殘餘物，可能會轉變成新的物質，這些新物質比原本的汙染還要更毒且更持久。

●空氣中的危機

藉由使用從全世界收集來的樣本，這篇發表於科學期刊《自然》（Nature）發現，這些先前沒有被辨識出的產物存在於世界上 18 個大城市的空氣中，包括拉各斯（Lagos）、紐約、東京、以及華沙。

像那些列於斯德哥爾摩公約（Stockholm Convention）中的法規準則，會根據不同化學汙染物會在環境中存留多久、它們有多毒、以及它們會汙染生物到什麼程度，來評估不同化學汙染物的危險。

但是，這項研究指出，這個方法僅限於一系列的已知物質，且並沒有將它們分解後可能會變成什麼的這件事納入考慮。

這項研究提出了一個使用實驗室測試與電腦模擬的新框架，來預測當產物與空氣反應時，會產生什麼化學物質、以及它們會有多毒。

●研究內容與結果

研究的主要作者，加拿大環境和氣候變化部（Environment Canada）的研究科學家約翰·李吉歐博士（John Liggio）與一個團隊合作，對大氣中最常見的 9 種化學阻燃劑進行了框架測試。李吉歐博士對法新社（Agence France-Presse，AFP）說：「它們是加在很多種材料中的化學物質，以延遲起火發生。」

在實驗中，他們觀察了，當這些化學物質與空氣中的氧化劑進行接觸時，它們是如何隨時間變化。而他們發現，這些化學物質產生了 186 種不同的物質。當將這些新物質與現場樣品做比較時，他們發現有 19 種是來自 5 種最常見的阻燃劑。而這 19 種物質過去從來沒有在環境大氣中被辨別出來。

接著，研究團隊使用電腦模擬來估計這些衍生出來的化學物質的持續性、毒性、以及生物累積性。他們發現，這些新化學物質可能會有對環境更長久且持續的影響，而且可能比它們原本的化學物質更毒，在某些例子中是毒 10 倍。

研究中寫到：「這個框架提供了一條新道路，將轉化產物包含進例行的大氣監測程序中、並將高度關注的轉化產物列為優先事項，以進行進一步審查。」

●後續目標

雖然這個研究只專注於存在於都市大氣樣本中的 9 種常見化學汙染物、以及它們的 19 種衍生化學物質，但是李吉歐博士說這些結果僅僅是冰山一角。他說到：「很有可能有數千種不同化學物質存在著。未來的測試會關注交通工具輪胎的化學物質、抗氧化劑、以及其他塑膠添加劑。」

另一個目標是要超出在這個研究中所使用的電腦模擬方法，往在生物研究中測試這些汙染物的毒性邁進。