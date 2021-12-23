英國/瑞典製藥廠阿斯利康(AZ；AstraZeneca)周四援引牛津大學的研究指出，3劑的AZ疫苗注射可以有效對抗Omicron變異株病毒的侵襲感染。

該研究尚未在有同儕審核的醫學期刊上出版，該研究顯示，民眾在經過加強劑注射之後的抗體水準，是高於那些受到新冠肺炎感染並自然康復的人的抗體水準。

經過3劑AZ疫苗注射後，對Omicron病毒的中和水準，是類似於接種兩劑AZ疫苗後對Delta病毒的中和水準。

AZ藥廠說，執行該研究的牛津大學研究人員，是不同於獨立在牛津與AZ合作開發疫苗的團隊。