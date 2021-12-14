Omicron變異株從持續入侵各國，我國近期也在境外移入個案中檢出首例。精神科醫師沈政男昨引述國際研究指出，AZ疫苗在完整接種28天後，中和Omicron的能力降至可偵測水平下，也就是等於0，直言接種AZ也是「白打」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，全球的主流意見是Omicron會讓疫苗保護力減低，而不是保護力變成0，太過度的解讀也不好。

沈政男昨於臉書表示，疫苗對Omicron的保護力的相關研究陸續出爐，AZ團隊針對完整接種者，打完疫苗28天後測試發現，在20多個受試者中，AZ疫苗中和Omicron的能力幾乎全部降至可偵測的水平之下，也就是等於0。另2劑BNT雖也明顯下降，但多少還保留一些對於Omicron的保護力。他直言民眾不要再打AZ了，打了也是白打。

陳時中表示，我想全世界發表相關言論的專家很多，會根據報告來發表個人的看法，全球主流意見沒有認為保護力會變成0，共識是有所降低，能夠的話早點接種第3劑，要把個人防護做好，太過度的解讀也不好，把基本功做好最重要。