新北市中和區新生街220巷口行人穿越道緊鄰積穗國小、使用率高，新北市議員陳錦錠日前邀集相關單位會勘，決定由交通局規畫將現有的行人穿越道變更為綠底行穿線，藉此提醒用路人注意，確保孩童通學、行人安全。
陳錦錠表示，接獲民眾陳情該處行人穿越道不明顯，有安全上的疑慮，邀集交通局、中和警分局、中和區公所、積穗國小及信和里長許泰銘、平和里長葛色芬一起會勘研議改善方式。
陳錦錠表示，會勘後達成共識，將由交通局規畫將現有的行人穿越道變更為綠底行穿線，藉此提醒用路人在路口時可以多加注意孩童及行人，確保安全。
新北市中和區新生街220巷口行人穿越道緊鄰積穗國小、使用率高，新北市議員陳錦錠日前邀集相關單位會勘，決定由交通局規畫將現有的行人穿越道變更為綠底行穿線，藉此提醒用路人注意，確保孩童通學、行人安全。
陳錦錠表示，接獲民眾陳情該處行人穿越道不明顯，有安全上的疑慮，邀集交通局、中和警分局、中和區公所、積穗國小及信和里長許泰銘、平和里長葛色芬一起會勘研議改善方式。
陳錦錠表示，會勘後達成共識，將由交通局規畫將現有的行人穿越道變更為綠底行穿線，藉此提醒用路人在路口時可以多加注意孩童及行人，確保安全。
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