新北市中和電塔意外頻傳，立委江永昌辦會勘研商選址方案。（葉書宏攝）

新北市中和電塔意外頻傳，立委江永昌辦會勘研商選址方案。（葉書宏攝）

中和電塔意外頻傳 立委會勘研商選址方案

立委江永昌今（17日）邀集水利署第十河川局、新北市水利局、新北市高灘地工程管理處、新北市經濟發展局、新北市綠美化環境景觀處、中和區公所、福美里里長陳靜慧、保順里里長林葉成等共同就福祥路與勝利路路口高壓電塔遷離前往堤外遷址預定地會勘。

江永昌指出，位於中和區福祥路與勝利路路口的高壓電塔，自去年6月以來迄今發生四次失火意外，為了確保周遭居民安全，此電塔必須遷離。台電在江永昌的要求下，現場承諾會將此高壓電塔移除。

台電表示，此電塔為161kv板橋-青年＃1連接站，需覓新地重新搭建，方可將舊有電塔拆除；工程經費粗估約2.58億元，整個工程有相當的困難度。台電當場允諾將編列預算及縮短工期，近期仍會先將設備全面更新維護，目前已正在進行含有油氣設備的撤除，也預計在一年內完成汰換電纜的工程，三年內完成電塔遷移。

福美里里長陳靜慧要求盡速完成電塔拆遷、保障里民安危，意外的相關賠償措施也需於近期與民眾溝通協商。保順里里長林葉成說，絕對認同電塔遷移是當前首要目標，但在選址上需容納當地里民意見做為考量依據，整體措施需做全盤型的衡量。

新北市高灘地工程管理處副總工程司歐瑞良提醒，台電計算工程用地時需特別注意高壓配電處理事項以及破堤審核要點，同時因目前研擬地段為河堤外，現有自行車道及運動場地，當地民眾使用率極高，未來施工時應避免影響，此外也需注意河川生態環境的維護。

江永昌表示，電塔遷址勢在必行。江永昌要求台電複製截至今年已拆除中和大排沿線18座高壓電塔之成功經驗，於選址一事與地方完整溝通後，做出縝密遷移計劃且如期如質完工，為民眾拆除宛如不定時炸彈的高壓電塔。