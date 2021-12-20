研究指出，罹患冠心病會使認知能力下降的風險增加45%。而根據美國心臟協會的建議，1周吃2份魚肉，有助於降低罹患心腦血管疾病的機率。這些魚類包括鮭魚、沙丁魚、鯖魚、鯡魚等油性魚類中或是魚油，因其含有豐富的Omega-3脂肪酸。

《American Journal of Clinical Nutrition》有1項研究指出，魚油含有DHA和EPA這兩種Omega-3脂肪酸，可以改善患有冠狀動脈疾病老年人的認知功能，冠狀動脈疾病是一種常見的心臟病，發生原因為斑塊在動脈中積聚，並阻礙正常的血液流動。

這個研究包括291名患有穩定型冠狀動脈疾病的成年人，平均年齡為63歲，其中83%為男性。研究初期沒有人表現出有認知障礙的問題，一半的人服用了3.36克的EPA和DHA，而另一半則沒有。

所有參與者在研究剛開始、治療開始一年後和30個月結束時，都接受了認知功能的測試；測試包括測量口頭流利程度、語言和記憶力，視覺運動協調和處理的速度等，研究結束時更測量了血液中DHA和EPA的量。

在原始研究中發現，長期攝取一定劑量的Omega-3脂肪酸，會改善冠心病的認知功能。然而，新研究則進一步分析每種脂肪酸的含量是否與改善認知功能有關。

●血液中兩種肪酸含量較高時 改善效果最大

波士頓哈佛醫學院醫學副教授Francine Welty博士表示，當血液中兩種類型的Omega-3脂肪酸含量都較高時，大腦功能的改善效果最大。單獨分析時發現，DHA比EPA更能夠改善認知功能的預測指標；高含量的DHA與更好的認知測試結果有關，然而高含量的EPA似乎沒有對認知功能產生任何影響。

Francine Welty博士總結，一種Omega-3脂肪酸的存在可能比另一種更重要，也就是說當DHA的濃度已經很高的時候，EPA可能會增加額外的好處，但是若僅僅只有EPA含量高的話，患者的認知功能並不會改善。