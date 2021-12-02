為防堵Omicron變異病毒，我國今起開放第三劑疫苗，衛福部長陳時中表示，中午過後符合資格的第一至三類對象就能接種，原則上排除中央官員，此外11月已向AZ原廠增購500萬劑疫苗因應將來需求。

陳時中今天出席立法院社福及衛環委員會備詢表示，本來衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議第三劑要間隔6個月，必要時可縮短至5個月，但因應未知的情況，認為增加第一線的保護力是現在要做的，所以間隔滿5個月，第一至第三類人員今日中午宣布後，就能到指定醫療院所進行接種，不用到1922平台預約，施打品牌為莫德納。

陳時中指出，首波符合資格的對象擴大至6萬多人，這些人當時接種的品牌都是AZ，中央防疫官員原則上不在接種範圍，除非職務上經常要到醫院、檢疫所，「否則像我都坐辦公室，就沒有接種必要。」

陳時中也透露，為因應將來的第三劑需求，上月已向AZ原廠增購500萬劑疫苗，預計明年起分批供應，內容包含次世代疫苗可選擇，至於第三劑的接種間隔，雖然衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已建議間隔6個月，但必要人員如一至三類將縮短至5個月，其餘對象不受影響。

藥物方面，陳時中也說，11月19日已向默克藥廠採購莫納皮拉韋1萬人份療程，目前正與台灣分公司簽約；輝瑞的Paxlovid口服藥物目前也已向我國提出部分技術性資料，申請專案輸入，中央也已送出採購意向書，但數量還未決定。

根據衛福部今提供委員會的書面報告，截至11月29日為止，我國目前的瑞德西韋庫存量還有1萬1054人份；單株抗體藥物則還剩4732人份。