雖本土持續0確診，但昨新增21例境外移入創新高，新北市衛生局長陳潤秋今在市政會議報告表示，面對Omicron疫情來勢洶洶，為提高疫苗覆蓋率，衛生局5日起加開機動疫苗接種站，發現來接種第一劑的民眾超過5成，提醒民眾可以到陸續設置的機動疫苗站施打。

陳潤秋說，板橋車站昨有200位民眾施打，其中施打第一劑佔了100人；IKEA新莊店有300位民眾接種，158人是打第一劑、佔52％，少數是其他縣市民眾經過看到後施打，但多數都是住在附近的民眾或平常未注意疫苗預約訊息的年輕人。

陳潤秋指出，新北已82天無新案例、連續43天無本土案例，但境外移入案例還是有，值得一提的是昨天21例創新高，其中2例是新北，春節快到了，大家都要提警覺，此外，嚴防境外防堵也非常重要。至於新北市第一劑疫苗接種覆蓋率是80.42％、第二劑66.09％、第三劑0.02％，整體來講整體接種劑次已打591萬餘人。

新北市長侯友宜表示，昨天21例境外移入個案，新北佔了2例，未來面對「7加7」，國門防疫絕對不可輕忽，全球對於Omicron入侵憂心忡忡，都採取更嚴格的管制，雖然Omicron目前還沒到進入台灣，但若阻絕於境外沒有攔到，進入台灣我們依然要採取嚴肅面對Omicron，必須提前做好準備。

侯友宜提醒，絕對不要因為看到新北市82天無新案例、連續43天無本土感染個案，就覺得安全，因現在仍非絕對安全，境外管控上要做好準備。而機動疫苗接種站目前看來也是有必要的，且表現亮眼，因從板橋車站、IKEA施打率來看，及新北歡樂耶誕城機動疫苗接種站5日設站首日，打第一劑的民眾也占了26％，顯示很多人尚未打第一劑。

侯友宜指示，機動疫苗接種站只要有需要仍要繼續設，把環境衛生配套與急救方式做好，才是正向推動方向，防疫做好、疫苗接種要繼續努力拚，接下來有第三劑要打的還是要把第三劑打好。