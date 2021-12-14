新北市議會黨團今進行預算協商並經大會決議通過，第三胎生育補助從2萬元提升到3萬元，新北市民政局長柯慶忠表示，尊重議會決議，將修正「新北市政府發放婦女生育獎勵金補助要點」，整體財源也要做調整，以去年新北市第3胎2982人計算，歲出預計增加近3000萬元，但明年預算已編好，會把決議帶回市府跟長官報告，如確認後明年起實施。

民進黨新北市議會黨團總召集人黃俊哲、副總召集人鄭宇恩、幹事長張志豪、書記長彭佳芸指出，台灣人口老化去年度已經進入到死亡交叉，新北市多年以來生育津貼都是2萬元，對比台北市第三胎後每胎補助2.5萬元及桃園市從第一胎就開始補助3萬元來說，新北市已經相當落後。

黨團指出，根據民政局2022年度所編列5.26億元預算的生育津貼，可推測每年約誕生2萬6310名新生兒，相較於今年度減少1150名，減列約2300萬元，再三顯示新北市新生兒不斷下降；但新北市人口高達400萬人，是許多年輕人經營人生旅途的第一站的開始，市長侯友宜也以安居樂業為目標，因此再協商會場上提出加碼生育津貼的紅利政策。

黨團幹部提到，少子化在物價高漲的年代肯定會再更嚴重，政府應該不斷的將年輕人身上的負擔減輕，因此在協商會場上，黨團提出比照桃園每胎3萬元，但礙於新北市財政狀況的因素只能爭取到第三胎起每胎3萬元。