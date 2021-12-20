台北熊好券20日起開放民眾以台北通APP第2波意願登記，明年1月3日抽獎，不過，今早開放不久後一度當機。台北市長柯文哲自豪地表示，台北通APP太成功了，用的人很多，超出原來伺服器的設定，必須等月底解決缺晶片問題，才能讓台北通完全可以用。

北市府振興經濟推出台北熊好券，第1波開放後，將可使用到明年1月2日，即日起再推第2波登記，自上午9時起至12月30日止，參與過第1波的民眾也可再試試手氣，但僅能從5種券當中選2種。

經統計至上周四，台北熊好券已發出545萬7000張，其中饗購券90萬分，每份有5張100元共450萬張，尚餘224萬5970張未使用；市集券10萬分共50萬張，剩下35萬167張沒使用，以饗購券、市集券剩最多，中獎機會較大，此外還有住宿券、藝文券、運動券。

今早第2波開始登記，吸引不少人使用台北通，一度造成APP當機，柯文哲說，台北通APP太成功了，用的人多，超出原來伺服器的設定，但他好奇詢問局處「不是下訂單的嗎？」才曉得現在全世界都缺晶片，台北通要完全可以用，要拖到過這個月底。

柯文哲說，很多晶片卡在國外還沒進來，後疫情時代就有這個問題，雖然要E化，不要以為有錢就可以解決，沒有晶片還是沒有辦法，全世界晶片還是缺貨。