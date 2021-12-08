輝瑞（Pfizer）執行長布爾拉（Albert Bourla）周二表示，Omicron新冠變種病毒似乎比之前的病毒株溫和，但其傳播速度似乎更快，未來可能導致更多的突變。

在《華爾街日報》舉辦的「CEO Council Summit」執行長峰會上，布爾拉表示：「有這種快速傳播的東西不是什麼好消息，這意味著將有數十億人受到感染，且可能出現其他突變」。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）表示，周末來自南非的報告顯示Omicron新冠變種病毒並不像原先擔心的那樣嚴重，但他也表示還需要更多數據才能對Omicron造成的風險做出全面評估。

布爾拉則提醒目前很難斷定南非的這一波疫情，南非60歲以上人口僅占5% ，而較年輕的人感染新冠病毒通常多為輕症。此外，南非有許多愛滋病患，理應導致更多的染疫重症。

該輝瑞執行長表示，他預期在接下來幾周內，Omicron新冠變種病毒的確診病例數將從幾十例暴增至數百萬例。

布爾拉表示：「我們會在年底之前更加了解Omicron對臨床表現的確切影響」。他並表示輝瑞可以在2022年3月之前開發出針對Omicron變異株的疫苗，但目前尚不清楚是否需要新疫苗。

他表示：「我們需要幾周時間才能確定現有疫苗在對抗Omicron病毒上能否提供足夠的保護力」。但他也表示，輝瑞有信心其抗病毒口服藥Paxlovid能對抗Omicron和迄今所有出現的變種病毒。

布爾拉不認為很快就能完全根絕新冠狀病毒，但他表示，隨著越來越多的人接種疫苗以及更強大的療法問世，社會將開始把這種病毒視為季節性流感。他預期如果沒有出現會改變一切的變種病毒，明年生活將變得更為正常，「我認為明年中可望讓一切得到控制」。