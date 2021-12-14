國際油價在第三季底迎來一波急漲後，變種病毒Omicron突如其來，導致11月下旬布蘭特油價大幅下跌，考量新型變種病毒威力及疫苗效力消息仍未知、OPEC保持原油增產量，預期12月油價將保持弱勢，目前石油需求除航空用油以外，幾乎已經回復疫情之前水準。另外，專家和EIA也預估，短線原油主要供給因減碳因素產能無法開出，加上疫後需求復甦，再生能源跟不上原油減少缺口，庫存持續走低，加上主要汽車大國長期不論是生產端、需求端皆決定排除燃油車下，油價中短期儘管有機會迴光返照、但長期仍不看好。

國際油價在歷經一波對後疫時代的需求樂觀預估下，第三季引發一階段上漲行情，9月底甚至一度上漲超越80美元大關，但隨者美國與其他各國聯合釋放戰略原油庫存約7000萬桶，且出現傳播威力更大的Omicron新型變種病毒，多國宣布先行關閉國境，部分歐洲國家開始進行封鎖管制對抗疫情，市場擔憂之後將有更大規模封城，也導致11月下旬布蘭特油價大幅下跌。

台塑化認為，OPEC的聯合技術委員會預期，1月全球原油供需受新型變種病毒影響將轉為過剩200萬桶/日，3月過剩擴大至340萬桶/日，OPEC於12月初的會議上仍決定1月產量保持增產40萬桶/日，超乎市場預期，不過，OPEC也另外表示若市場變化劇烈，產量政策可立即調整，但考量目前新型變種病毒威力及疫苗效力消息仍未知，OPEC保持原油增產量，預期12月油價將保持弱勢。

專家指出，原油市場結構性變化來自全球減碳需求，9月底以來油價大漲之後近期拉回，主要驅動因素來自碳中和、新冠疫情反覆/變種病毒、供給不如預期，以及超寬鬆貨幣環境，之前推升油價的主要原因來自於碳中和長期目標共識，各國進行能源結構轉型，將化石燃料轉為再生能源，壓抑化石能源產出，但下半年再生能源產出因氣候異常遠不如預期，甚至低到僅有三分之一，影響各國對於再生能源可靠性信任。

不僅如此，專家也點出，天然氣價格高昂下，部分電廠改用油發電，此外，歐洲新冠疫情再起，影響油價10月下旬開始下滑，預估未來石油需求除了航空用油以外，幾乎已經回復疫情之前水準。

惟就長線來看，主要地區禁售燃油車時程表中，很多國家都是主要汽車生產國及消費國，如德國、歐盟、大陸、美國等，汽車主要生產國家如歐、日、韓等若都不生產內燃機車輛，生產端與需求端皆同步決定排除燃油車之下，其他國家只能跟隨，內燃機使用有可能2050年全部退出市場，對煉油公司來說，就必須面對大幅改變生產結構，長期石油需求向下確立，但油價則將視生產者退市的速度而定，認為石油需求到2050年每日會較目前的1億桶減少至6000萬桶。

EIA預估，明年第二季原油供需將逐漸走向略微供過於求的平衡，目前在青黃不接上有點供不應求，OECD(經濟合作暨發展組織)原油庫存已經達到低點，主要供給因減碳因素產能無法開出，加上疫後需求復甦，再生能源跟不上原油減少缺口，庫存持續走低，中短期可能迴光返照、但長期仍不看好。