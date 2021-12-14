在聯準會（Fed）於本周晚些時候召開決策會議前，投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂再度升高，周一華爾街股市收黑，嘉年華遊輪（Carnival Corp）和數家航空公司股價暴跌。

周一收盤，道瓊工業平均指數跌320.04點或0.89%，為35650.95點。標普500指數跌0.91%，為4668.97點，失守歷史高點，惟今年來仍上漲約24%。那斯達克綜合指數收跌1.39%，為15413.28點。

旅遊類股表現尤為疲弱，快速傳播的Omicron變種病毒已經占倫敦新冠病毒確診數約40%，此外，英國證實至少已有1人死於感染Omicron病毒。

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）、嘉年華遊輪和皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）均跌逾4%，連鎖飯店集團萬豪（Marriott）和希爾頓分別下跌逾4%和2.5%。

標普1500航空股指數重挫約3%，聯合航空和美國航空均跌約5%。

Globalt Investments資深投資組合經理Tom Martin表示，交通運輸、餐廳等所有這類型股票，如果情況惡化到我們開始實施新的限制，那對他們就不妙了。過去幾個月裡，這類股票因為將恢復正常業務的想法而受到追捧。

標普500指數11大類股普遍下跌，僅必需消費品、公用事業和地產股等防禦型類股，以及醫療保健股上漲。

蘋果下跌2.1%，儘管摩根大通調升其股票目標價，成為華爾街最樂觀的預測。該公司即將成為全球第一家市值達到3兆美元的公司。

投資人預期聯準會將在周三（美東時間）結束為期兩天的會議後釋出更為「鷹派」的基調。該美國央行應該會發出購債計畫將加速退場的訊號，這也可能加快其升息進程。

Jacob Internet Fund首席投資組合經理Ryan Jacob表示，本周所有人都在緊盯著聯準會以及我們在購債和利率方面得到的指引。市場預期央行將加速縮表，而在此之前會有一點焦慮。

根據路透社所做的調查，經濟學家普遍預期聯準會將在明年第三季首度升息，幅度為1碼（25基點），將其基準利率從接近於零調升至介於0.25%～0.50%，隨後將在第四季再度升息。

輝瑞股價上漲4.6%，該公司同意以67億美元全現金交易收購Arena Pharmaceuticals。受此激勵，Arena飆漲80.38%。此外，以色列所做的研究顯示輝瑞新冠疫苖加強針對於預防Omicron重症仍然具有強大的保護力，亦為其股價帶來提振。

資金撤離風險資產，「迷因股」集體重挫，GameStop跌14%，AMC Entertainment跌15.3%，Bed Bath & Beyond跌6.5%。