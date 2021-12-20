全台第一檔聚焦「美國+高ESG評級企業」的基金-「國泰美國ESG基金」，將於明年1月3日募集。國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，台灣人瘋理財，投資美股蔚為主流。主要因美國市場有四個「第一」持續推升美股動能，包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第一；美元為第一大貨幣，外匯儲備占59%，霸主地位難以撼動；美股市值占全球股市市值4成以上，穩坐世界Top1寶座；2021年全球企業市值Top10中就有8家是美國公司，美國企業實力及市值傲人。

該檔基金是主動型基金，而非被動型的ETF。國泰投信總經理張雍川表示，全球ESG永續主題基金，以主動式占比仍高，高達89%，主要是ESG投資仍要主動出擊較佳，要持續去和企業對話溝通，以確定ESG的純度。

2021年市場話題最熱的產業，電動車、綠能產業可謂榜上有名，這兩者都是與氣候環境題材有關的ESG趨勢，而上月(11月)甫落幕的第26屆聯合國氣候大會（COP26），更使「減碳」對抗地球暖化、極端氣候成了全球共識。

雍川表示，延續國泰「No ESG No Money」之永續金融理念，國泰投信明年將推出全台唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」的基金，美國除了在經濟、股市、貨幣(美元)等樣樣稱霸全球之外，企業更是高度重視ESG永續經營，加上美國企業海外營收比重逾4成，直接受惠全球景氣復甦動能，也就是說，投資美國企業，就能賺到全世界的錢，尤其ESG加持的美國企業，不論在永續經營或投資報酬上皆更勝出一籌！

根據統計，自2019年以來迄今(截至2021/12/10)，MSCI美國ESG大型成長股指數報酬率達151.8%，勝過標普500指數的87.7%，且自2020年3月新冠疫情爆發以來，MSCI美國ESG大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大，顯示重視ESG的美國企業，股價不僅相對抗跌，無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。