變種病毒Omicron快速在全球擴散，英國出現首例重症死亡，邊境封鎖的台灣也難躲境外移入個案，牛津經濟研究院14日公布12月「風險認知調查」，市場上的商業情緒顯著惡化，和10月調查結果比較，看壞景氣前景的比例，從40％激升至60％，看好比例則從30 ％快速縮減到10％！

牛津調研團隊指出，自疫情全球大流行攀至高峰以來，大多數受訪者第一次在這次的調查，變得極度消極。此項調查每兩個月一次，以企業為對象，受訪企業整體營業額達2兆美元，以大型跨國企業為多數，足具企業的代表性。12月調查期間剛好Omicron變種病毒出現後不久，且供應鏈持續中斷，受訪企業經理人原本的風險認知就處於偏高水平，新的疫情情況讓企業的擔憂隨即走升。

該調查亦詢問企業觀察的主要全球經濟風險，也出現新的看法：業者估計整個2022年都會呈現供應鏈中斷，因此全球增長放緩的可能性提高到25％，而一再出現的新變種病毒，官方防疫措施不會放鬆，民生消費難以見到繁榮景氣，半數受訪者表示，公司業務受到供應鏈危機的影響，例如材料、零組件短缺、缺櫃等，有實質受到影響的企業甚至高達三成回報處於「嚴重影響」。