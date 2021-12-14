美國聯準會（Fed）周二（14日）將召開今年最後一次決策會議，摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）呼籲為對抗未來經濟可能下滑，Fed應盡快開始調升利率。此外安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）則批評Fed先前的通膨暫時性說法，可能是史上最糟的通膨預測。

由於這是Fed主席鮑爾上月在國會聽證，指稱應將焦點轉到如何避免高通膨演變成長期趨勢後的首次決策會議，因此會議結果也格外引人關注。Fed將在台北時間周四凌晨宣布貨幣決策。

此外美國勞工部還在周二發布11月生產者物價指數（PPI），結果年增9.6％、不僅超出市場預期的9.2％，並創下2010年11月以來最高紀錄。若與上月相比，PPI則增加0.8％，也高出預期的0.5％增幅。該數據也凸顯美國通膨壓力不減反增，外界預期生產業者未來將繼續把成本上漲壓力，轉嫁到一般消費者。

鑒於通膨持續狂飆，投資人預期Fed將在這次會議做出重大改變，包括把每月縮減購債規模增加一倍到300億美元，這將使得Fed最快在明年3月就可以開始升息，雖然迄今市場多預測Fed首度升息時間應落在5月。

摩根士丹利執行長高曼13日在接受訪問時針對Fed升息提出建言，他表示由於美國現今經濟成長強勁，Fed應盡快調高利率以對抗未來經濟下滑。

高曼認為，我們目前正朝向利率上升的環境，他說Fed必須加快升息步伐，所以一旦不可避免的經濟低迷來臨，才能有一些彈藥可以對抗。他還表示Fed要升息10次才能達到正常水準，如果他是Fed，寧可早點升息才能保留對抗未來經濟下滑的彈藥。

另外伊爾艾朗先前接受採訪時，則強烈抨擊Fed先前將通膨界定為暫時性的看法，是史上最糟的通膨預測，並且還恐將導致政策出錯。因此他建議Fed從現在開始，需要快速採取行動，以重新掌控對通膨的論述以及恢復自身的信譽。