美股領跌遭，全球股市一片綠油油，20日台股也開低震盪走低，最後重挫143點，外資擴大賣超並匯出資金，拖累新台幣貶勢明顯，上演股匯雙殺，終場收在27.840元兌1美元、創近一個半月新低，貶值6分，台北外匯經紀公司成交量11.41億美元。

外匯交易員表示，美股因擔憂Omicron疫情，及美國聯準會（Fed）加速縮減購債並提前升息的鷹派態度，引發避險情緒升溫，資金「錢」進債市，美股四大指數全部收黑，全球主要股市紛紛跟著回跌，台股重挫0.81％至17669點，外資賣超台股新台幣194億元並匯出資金，新台幣開盤即貶破27.8元，盤中最低來到27.860元。

外匯交易員指出，出口商看到新台幣跌破27.8元，當然快快順勢進場拋匯，提供新台幣支撐，隨耶誕節假期已近，不少外資陸續開始放大假，也乾脆先賣股將資金匯回，等新年開工後再說，另一方面出口商年終拋匯需求，雙方力道拉鋸，新台幣短線應是續為區間整理格局。