連21紅！11月外銷訂單655億創歷年單月最高 16:202021/12/20 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外銷訂單連21紅。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處20日公布11月外銷訂單統計，金額為655億美元，金額與去年同期比較年增13.4％，創下歷年單月最高紀錄，是連續21個月正成長。累計今年前11個月比較，外銷訂單金額6062.3億美元，金額創歷年最高紀錄，金額年增率28.1％。 統計處指出，由於部分貨品缺料狀況緩解，數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，國際原物料價格仍高於上年同月，致各大貨品接單續強。 小戴不敵山口茜 銀牌創個人最佳 15檔投顧點將 拚金牛甩尾 #外銷訂單 #歷年單 #億美 #最高紀錄 #貨品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》元宇宙＋車聯網 雙鴻明年業績樂戰新高 11:082021/12/20 財經 台灣權王－台光電聯茂 明年業績續旺 04:102021/12/20 證券．權證 長華＊長科＊ Q4營收戰新高 04:102021/12/20 證券．權證 《鋼鐵股》大成鋼跨足電爐煉鋼 砸逾6億投資太宇鋼鐵 11:422021/12/20 財經 《電腦設備》Q4動能看旺 伍豐勁揚 11:082021/12/20 財經 《電腦設備》凌華Q4營運溫和復甦 明年拚雙位數成長 15:062021/12/20 財經 港立法會選舉 投票率估探新低 04:102021/12/20 全球財經 權證星光大道－元大證券 東鋼 三大利多加持 04:102021/12/20 證券．權證 智原 ASIC訂單滿到2022 04:102021/12/20 證券．權證 《鋼鐵股》訂單明朗 東和鋼鐵猛漲 12:332021/12/20 財經 《汽車股》和泰車攻豪華休旅 新NX挑戰年銷萬台高目標 16:482021/12/20 財經 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 今晚開盤不妙！Omicron疫情歐美燒開 道瓊期指大殺500點 - 財經 王力宏為何願意送4.8億吾疆給蕾神 不用付這筆錢是關鍵？ - 財經 東風裕隆倒帳 國銀損失32億 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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