經濟部統計處20日公布11月外銷訂單統計，金額為655億美元，金額與去年同期比較年增13.4％，創下歷年單月最高紀錄，是連續21個月正成長。累計今年前11個月比較，外銷訂單金額6062.3億美元，金額創歷年最高紀錄，金額年增率28.1％。

統計處指出，由於部分貨品缺料狀況緩解，數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，國際原物料價格仍高於上年同月，致各大貨品接單續強。