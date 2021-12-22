為擴展陸地物流業務，全球最大貨櫃航運集團馬士基周三（22日）宣布，將以36億美元現金，收購總部位於香港的利豐物流公司（LF Logistics），這將創下馬士基有史來最大收購交易之一。

馬士基發布聲明指出，這項交易將進一步強化它作為整合貨櫃物流公司的能力，可對客戶提供全球點對點（end-to-end）的供應鏈解決方案。該交易預料將在2023年完成。

利豐物流是香港供應鏈管理公司利豐（Li & Fung Ltd.）的旗下事業。後者持有78％的股權、此外新加坡淡馬錫也有利豐物流約22％的持股。

利豐物流在亞洲14國共有223座配送中心與1萬多名員工，它主要對全球逾250個客戶提供陸地的物流服務。該公司去年營收為13億美元，馬士基預期到2026年利豐物流的營收與營運獲利將翻倍。

受全球供應鏈吃緊，今年航運費率不斷刷新歷史新高，也使得大型貨櫃航運業者因而受惠，並促使馬士基與其它業者爭相透過收購，企圖將版圖由航運擴展到陸地物流。

例如法國億萬富翁博羅雷(Vincent Bollore)職掌的博羅雷公司，周一（20日）收到地中海航運公司（MSC）有意收購它在非洲物流資產的提議。

另外法國航運公司CMA CGM本月稍早則宣布斥資30億美元買下美國物流與電子商務公司英邁（Ingram Micro）的資產。

馬士基自2016年進行集團分拆，把石油與天然氣業務對外售出後，就積極轉型成為整合型的物流公司。雖然去年貨櫃航運仍占該集團營收約71.3％比重，不過馬士基仍致力提供沃爾馬與耐吉等客戶從工廠到商店，甚至是到終端客戶的物流服務。