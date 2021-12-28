北韓領導人金正恩執政10周年，北韓勞動黨27日召開第八屆中央委員會第四次全體會議，金正恩親自主持這場大會，檢討過去的計畫和商討新政策，而此時正逢新冠肺炎病毒蔓延全球，以及北韓與美國的外交關係陷入僵局。

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