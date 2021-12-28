金正恩執政10周年 北韓召開黨大會 22:002021/12/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓領導人金正恩執政10周年，北韓勞動黨27日召開第八屆中央委員會第四次全體會議，金正恩親自主持這場大會，檢討過去的計畫和商討新政策，而此時正逢新冠肺炎病毒蔓延全球，以及北韓與美國的外交關係陷入僵局。 賀利氏設創新實驗室 助半導體產業加速開發 《科技》SEMI Talks領袖對談 揭示台灣化合物半導體未來戰力布局 #全球 #金正恩 #北韓 #執政 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立院三讀 電動車免徵牌照稅延長至2025年底 15:592021/12/28 財經 匯豐投資管理發布2022年投資展望 11:512021/12/28 財經 2022年穀物價格波動恐加劇 08:512021/12/28 財經 2022年黃小玉價格波動恐加劇 22:002021/12/28 財經 美日韓防長會談 擬2022年1月夏威夷談北韓議題 15:552021/12/28 國際 投保中心強烈譴責 光洋科27日股東臨會無效 16:492021/12/28 財經 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 11:422021/12/28 財經 Omicron擾亂全球航班！觀光類股獨憔悴 19:292021/12/28 財經 OPEC＋將開會 國際油價疲弱 航空業缺工，耶誕周末全球逾6千航班取消 04:102021/12/28 全球財經 《金融》虎年致勝心法來了 3專家不藏私 15:232021/12/28 財經 高科技產業 關注元宇宙、5G及虛擬市場 17:212021/12/28 財經 財經熱門新聞 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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