去年在財政與貨幣刺激推升下，股市漲勢相對凌厲，然而，2022年面臨通膨升溫、美國升息的雙重夾擊，市場波動度恐居高不下，追求穩健收益將更為重要。面對瞬息萬變的市場，投資也要靈活應變。路博邁投信認為，具備多元、靈活配置優勢的全球策略收益債券將是今年必備的資產之一。

路博邁投信總經理陳正芳表示，將於1月10日推出的路博邁全球策略收益債券基金，不僅囊括多元化債券作為投資標的，並採取主動式操作，靈活調整配置，所以能夠快速應對市場變化，掌握不同環境下的投資機會。

對藉由投資獲取穩定收入的收益族來說，全球策略收益債是長期核心配置必備品。歷史回測顯示，全球策略收益債指數近30年平均單年度報酬率達6％，且投資正報酬機率相當吸睛，自指數成立以來，投資滿1年以上正報酬機率96％，投資滿2年以上正報酬機率100％，長期表現穩健。

其抗震優勢更是非常適合投資人將其加入現有投資組合中，能夠大幅提升投資效率。過去一年股票投資吸金上兆創新高，為先前最多流入年度金額的4倍。不過，股票波動度大，納入全球策略收益債將有助穩定投組。以過去20年指數回測資料顯示，當單一股票資產加入一半全球策略收益債，投資組合波動度直接下降近一半，有效降低波動風險。

陳正芳指出，路博邁全球策略收益債券基金以投資等級債券為主，高收益債為輔，同時可運用各類傳統與進階的投資工具，靈活配置有利資產，例如：於美國升息期間可加碼非美公債，捕捉政策差異下的資本利得機會；於股市多頭時可加碼風險性債券，提高多頭參與度、拉升收益水準；而在低利環境、景氣回升階段，則會運用衍生性商品如CDX，以更有效率的方式參與高收益債價格上漲表現。

除此之外，在通膨升溫的市場環境下，全球策略收益債也可望繳出好成績。統計過去30年市場資料，共有16個年度通膨高於2.25％，在這16個年度中，全球策略收益債平均市場報酬率為6.91％，正報酬年度為15年。僅有一次例外發生在1994年，當年聯準會為了抑制經濟過熱而採取快速升息，將基準利率從3.0％拉升到5.5％，預期再發生這種情況的機率偏低。

路博邁全球策略收益債券基金是由擁有40年豐富投資經驗的路博邁集團固定收益投資長領軍，並結合集團七大債券團隊、超過180位投資專家共同打造。投資流程導入ESG，以精選優質標的。該基金將於1月10日募集，共有新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣五種計價幣別，以及累積、月配多重級別。