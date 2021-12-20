日本央行行長黑田東彥於20日表示，在當地通膨率還沒有達到目標值2%之前，就要考慮貨幣政策正常化的話為時過早，這也表示日本市場還是滿地游資狀態。

上周，英國央行成為第一個開始升息的G7(七大工業國集團)央行。同時，美國聯準會以及歐洲央行，也都要減少債券購買規模。

黑田指出，截至2021年9月，日本央行資產的成長相當於GDP(經濟成長)的1.35倍，遠遠超過美國聯準會的36%以及歐洲央行的66%。另外，以財政健全為前提下，黑田也承諾會採取適當措施。

黑田告訴國會，日本央行資產膨脹並不會影響自己的貨幣政策和金融體系穩定度。

黑田表示，歐元區通膨接近5%，美國更是大增至7%，聯準會已開始減少購債規模，並決定在2022年3月左右結束。在日本，一直都沒有明顯通膨，即使把手機費用調降等一次性因素排除，通膨了不起也才0.5%。

黑田也直接表明，因距離2%的通膨目標還有一段很長距離，故現在考慮貨幣政策正常化為時過早。日本與西方國家不同，通膨率極低，通膨預估值也一樣很低。所以，會很有耐心地繼續實施大規模的貨幣寬鬆政策。

17日，日本央行宣布將減少購債規模，但還是繼續維持超低利率，也擴大對小日企金援額度，繼續保持全球主要經濟體內目前少有的極鴿派態度。