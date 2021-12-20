台股今年人氣爆棚，全年成交額已衝破百兆元大關，ETF交易跟著活躍，迄今累積成交金額有望問鼎歷來最高的2.7兆元，值得注意「愛台股」成為全民運動，台股ETF交易表現創下四紀錄，包括今年台股ETF上榜成交金額十強為歷年最多，另外「國民ETF」元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）更首次同步入榜成交額前四強。

證交所及櫃買中心統計，今年上榜十大成交額的ETF中，依次有元大滬深300正2（00637L）、0050、元大台灣50反1（00632R）、0056、國泰台灣5G+（00881）、富邦上証正2（00633L）、元大台灣50正2（00631L）、期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、中信中國高股息（00882）以及國泰永續高股息（00878），其中以台股ETF上榜六檔最多，另外有陸股ETF三檔及石油ETF一檔。

上述台股ETF並創下四大紀錄，包括一、今年上榜十強的台股ETF數量，為歷年最多；二、相較於去年僅三檔台股ETF入榜，今年數量直接翻倍；三、向來受到國人青睞的「國民ETF」0050、0056，不意外拿下最受青睞的台股ETF冠亞軍，但在今年是首度攜手登榜成交金額前四強，四、0050的成交額首次突破3000億元，直追已經連四年蟬聯成交金額冠軍的元大滬深300正2。

個別ETF來看，價差型和配息型產品各有人喜愛，兩者的代表正是0050和0056，意味國人布局台股，會依據行情判斷做價差之外，也相當重視現金流的創造，而台股ETF能滿足多元需求。另外在成長幅度部分，台股ETF亦拿下成長冠軍，以0050全年成交額大增803億元最多，其他ETF增加500億元以下。

上市櫃ETF人氣跟著強強滾，今年以來，整體ETF的受益人較去年底暴增165萬人，來到325萬人，是去年全年增加人數的一倍以上；合計上市櫃ETF成交金額也連四年突破2兆元、約2.54兆元，日均成交110億元，全年有機會挑戰2020年最高的2.7兆元。