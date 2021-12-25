年菜商機增溫，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒(8454)momo集結650大生鮮品牌，並推出《年終美食大賞》生鮮5折起活動，富邦媒預估，生鮮年菜買氣將再成長2倍。

年節圍爐是國人重要習俗，農曆春節將近，網購生鮮年菜早鳥商機湧現，momo宅食商機延燒，12月至今生鮮年菜買氣年增逾50%。

根據momo公布「生鮮年菜熱銷榜」，冠軍由「優鮮配」中段厚切鮭魚獲得，近期熱銷上萬片，可做為開胃小菜、鍋物調味、佳餚提味的「協發行」泡菜排緊追在後，年節桌上必備米其林星級牛排、北海道頂級干貝、秘製德國豬腳、野生烏魚子等也榜上有名。

因應消費者提前籌備年菜、生鮮年菜置辦需求，momo集結650大生鮮品牌，提供約5萬項多元豐富的商品選擇，同時開跑《年終美食大賞》生鮮5折起活動，消費滿額登記再享5% momo幣回饋。預估生鮮年菜買氣將再成長2倍。

受惠於雙11購物節等強烈買氣挹注，富邦媒11月合併營收首次突破百億元，單月合併營收達約122.3億元，月增84.69%，年增32.04%，創下開站以來單月歷史新高記錄，累計1至11月合併營收突破803.8億元，年增約32.4%，亦是歷年同期新高。