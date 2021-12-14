加拿大最高衛生官員周一提出警告，由於Omicron新冠變種病毒已經進入社區傳播，未來幾天加拿大的新冠確診病例可能迅速增加，而這已反映在該國人口最多的安大略省。

加拿大總人口數約3900萬人，而安大略省即占了近4成。該省的確診病例激增，已迫使當地政府暫停了原訂於年底假期到來前實施的解封計畫。

該省周一公布新增1536個新冠確診病例，較前一周暴增逾70%，其中包括80個Omicron感染病例。

自上個月底南非最先發現這個新的新冠變異株以來，Omicron病毒已擴散到全球60多個國家。

世界衛生組織曾警告Omicron變種病毒將對全球構成「非常高」的風險，目前有一些證據顯示這個新出現的變種病毒能逃脫疫苗的防護，但與其嚴重性相關的臨床數據仍然很有限。

英國首相強生周一證實，該國至少有一人死於感染Omicron病毒。

安大略省已經收緊部分防疫措施，原本其公務員已經自11月起陸續回到辦公室上班，但當地媒體報導，現在省政府已指示其人員恢復居家上班模式，這項措施將至少持續至2月初。

總部位於多倫多的加拿大第三大銀行Bank of Nova Scotia亦決定暫停遠端上班的員工自1月17日起重返總部辦公的計畫。

為了防堵Omicron傳播，安大略省金士敦市（Kingston）已經將聚會人數限縮至5人以下，並下令餐廳在晚間10點過後不得提供內用服務。

加拿大首席公共衛生官Theresa Tam周一在記者會上表示，就我們在安大略省看到的情況，我認為也將出現在加拿大其他地區，如同在歐洲和世界其他地方所見。她並表示，現在社區傳播仍處於早期階段，但在未來幾天情況可能會迅速升級。