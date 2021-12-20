歐洲時間19日，為抑制Omicron大幅傳染，荷蘭又宣布封城。同時在美國，白宮醫療顧問佛奇也苦口婆心地勸當地民眾快去打加強劑，若出入公共場所一定要戴上口罩。

佛奇將Omicron定位為世界級的傳染疾病，並表示就算打了新冠疫苗在年底歡度假日時，也有被染疫風險。至於歐洲的荷蘭，目前鬧區中基本上是空無一人，因為當地政府為抗疫採取火速封鎖政策，也讓將至的耶誕節慶典可說是完全泡湯。

歐洲時間18日晚間，荷蘭政府宣布從19日到2022年元月14日期間，所有非必要性需求的商店都得關門，例如餐廳、理髮店、健身房以及博物館等部分公共場所。

根據世界衛生組織(WHO)統計，自從11月Omicron現蹤以來，目前近半個地球都有此類病患。由於Omicron傳染力極高，故僅在短短的一天半就能讓整個社區都染疫。

抵抗Omicron入侵，荷蘭算是開了第一槍，其它幾個歐洲國家也正想緊縮社交活動，因為年底傳統長假即至，群聚染疫可能性大增。以英國來說，當地Omicron病例激增，迄今已有2.5萬人確診，故不排除在聖誕節，甚至2022新年時實施更為嚴格的社交禁令。

相反地，英國國會卻不支持中央政府的緊縮決議，超過百名議員不贊成在一年一度的年底慶典時，實施所謂社交緊縮政策。

不過，擔心疫情擴散的義大利政府正考慮要頒布新措施，避免年底長假確診人數破表。據悉，當地政府可能會要民眾出入部分公共場所時，出示新冠疫苗接種紀錄以及採陰的證明。