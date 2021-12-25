【LIVE直播】歡慶耶誕！伯利恆聖誕教堂午夜彌撒｜2021.12.25

據「半島電視台」報導，2020年受到新冠肺炎大流行的影響，耶穌基督誕生的小鎮伯利恆被迫取消聖誕慶祝活動；不過，儘管目前仍因新冠疫情而有諸多社交限制措施，但伯利恆已恢復慶典活動，午夜時分教堂更舉行彌撒。

報導指出，今年伯利恆恢復了傳統街頭遊行與慶典活動，街上可見樂隊敲鑼打鼓並搖旗歡慶。在這個耶穌誕生的小鎮，耶路撒冷拉丁禮宗座署理皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）更在午夜時分舉行彌撒儀式。

他在離開耶路撒冷，動身前往伯利恆時表示，「期盼疫情能盡快消退。我們也歡迎朝聖者來此，我們會在疫情與活動中取得平衡，我們為此而努力。特別是看到老城(指耶路撒冷)幾乎空無一人，這令人難過」。

伯利恆市長沙爾曼（Anton Salman）樂觀地認為，2021年聖誕活動氣氛一定會比2020年來得更好。畢竟，2020年受限於嚴格的封鎖令，民眾都窩在家裡。「去年，聖誕節是虛擬進行的，今年則有大批人潮參與」。

受到Omicron蔓延的威脅，以色列2021年仍延續去年做法，禁止國外航班飛入以色列。該禁令旨在減緩Omicron變種病毒的擴散，而這款新變種病毒已威脅全球聖誕慶典。

事實上，以色列11月才解除為期1年半的外國旅客禁止入境的境令；不過，隨著Omicron變種病毒開始在全球大流行，才不到幾周的時間又重新實施禁令。

然而，旅遊觀光是伯利恆的經濟主要來源之一，缺乏國際旅客更對居民造成嚴重打擊。當地導遊薩拉梅(Ibrahim Salameh)表示，過去2年來自己持續失業。「我們已喪失對旅遊業的信心，沒人有膽繼續留下來」。許多同業已經轉行，改從事農業等其他產業。

他期盼地說，「不過，今年慶祝活動看起來比2020年更熱鬧，去年此時此刻商店都還關著，這為我帶來事情會好轉的希望」。