為盡快找出新種COVID-19病毒Omicron感染者，韓國研發新型PCR檢測試劑，聲稱可將檢測時間從3到5天大幅縮短成3到4小時，也是全球第一劑可辨別出5種COVID-19病毒的PCR試劑。

根據韓國疾病管理廳發布新聞稿，相關單位與民間業者合作已成功開發出可快速檢測出是否感染Omicron的PCR試劑，預計在29日前發放至各地方政府，30日起導入使用。

疾病管理廳表示，從5間製藥公司開發試劑中脫穎而出的這款Omicron試劑性能優良，在陰性及陽性檢測結果上都達到100%正確，且可鑑別出Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等5種最大宗的病毒株，不再需要花上3到5天分析基因序列，只要3到4小時，可望更有效防範病毒擴散。

韓國至今累計超過60萬人確診，傳染力較既有病毒更強的Omicron感染案例也持續增加，24日新增80例感染案例中，41例為境外移入，39例為社區感染。

韓國在12月初首次確認境內出現Omicron感染案例，至今累計達342例，相關大型群聚感染已有7件，所在區域遍及仁川、全羅北道、光州、大邱、江原道及首爾。