因Omicron新變種病毒株未來不確定性所致，ADB(亞洲開發銀行)14日下調亞洲多地發展中國家的2021年以及2022年景氣預測。

總部位於菲律賓馬尼拉的亞行在調降經濟展望後，亞洲開發中地區2021年的GDP(經濟成長)估為7%，低於原估值7.1%。同時，2022年的GDP預測值為5.3%，也低於9月所做的5.4%。

亞行表示，雖然目前亞洲發展中國家的新冠疫情已控制住，但全球感染人數增加，以及傳播快速下，需要時間才能整個結束。還有，很多東南亞國家最大貿易夥伴的中國大陸景氣成長趨緩，東南亞地區2021年GDP增速將低於先前所估計的。

中國大陸經濟雖一度有擺脫新冠病毒的糾纏而表現不俗，但新的經濟問題卻帶來不少阻力，例如，原物料價格飆升、製造業生產放慢、房地產市場相關債務問題，以及各地時不時傳出尚有新冠疫情發生等。

亞行預估，中國大陸2021年的GDP將成長8%，略低於9月預測的8.1%。然而，到了2022年GDP將緩升至僅5.3%，也低於先前估的5.5%。

亞行指出，自11月在南部非洲以及香港首次發現Omicron以來，這種新變種病毒株已經出現在全球60多個國家。所以，新疫情隨時有爆發的可能性。

在南亞最大經濟體印度的2021年GDP方面，亞行將從9月的預估值10%，下修至9.7%。不過，當地2022年經濟成長預測，目前還是保持在7.5%不變。

在東南亞第3季GDP成長放慢下，亞行將該區域2021年的成長預測從3.1%調降至3%。但是，卻把2022年的GDP預估從5%上調至5.1%。

市場最關心的通膨現象，亞行認為，亞洲通膨尚未失控，貨幣政策造成的經濟成長也可望在疫情風險中持續下去。