異位性皮膚炎是一種會反覆發作的慢性疾病，多數患者需要接受「馬拉松式」的治療來控制病情，但只有3成病友在治療8周後仍持續用藥。一份跨國研究指出，採用類固醇治療異位性皮膚炎而引發的「類固醇恐懼症」，台灣位居世界第三，皮膚科醫師指出，目前已有非類固醇藥膏提供患者治療新選擇，可作為輕中度患者的第一線治療藥物。

台大醫學院皮膚科教授朱家瑜醫師指出，輕中度異位性皮膚炎的治療目標是緩解局部搔癢、避免復發，過往經常使用類固醇類藥物治療，但由於類固醇容易導致皮膚變薄或萎縮等副作用，讓許多病友治療順從性不佳，甚至自行停藥或減藥。

根據一份跨國研究，台灣異位性皮膚炎患者的類固醇恐懼症高居全球前三名，僅次於波蘭和烏克蘭。該研究指出，類固醇恐懼症的盛行率介於21％到83.7％，其中不乏醫護人員，常見的恐懼原因包括：擔心皮膚變薄、耐藥性、影響生長發育、其他皮膚不良反應等。

台大醫院小兒部特聘教授江伯倫提醒，短期且適當使用類固醇藥膏，不需要太擔心副作用問題，長期使用較有副作用疑慮；若不希望使用類固醇藥物，目前也有非類固醇外用藥膏可供選擇。台灣已核准適用於3個月以上輕中度異位性皮膚炎患者；國際指引指出，部份情況下可考慮直接使用非類固醇藥物，作為輕中度患者的第一線治療藥物。

異位性皮膚炎難以根治，更需要正確的治療觀念。有些人認為異位性皮膚炎長大後會自行痊癒，江伯倫提醒，如果幼兒時期沒有好好控制，恐怕會越來越嚴重，甚至走向氣喘、過敏性鼻炎等慢性過敏疾病，早期介入治療有助於預防或延緩病情惡化。