「超慢跑」源自於日本，速度約為每小時4至6公里，是一種比健走稍快的有氧運動。中醫師李崇銘表示，超慢跑有助調養氣血、強健臟腑，適合高強度運動後易乳酸堆積的長者，若能搭配按摩足三里穴與肺俞穴，更能促進氣血循環。

李崇銘指出，中醫強調人體氣血流通與臟腑協調，認為健康之本在於「氣順則血行，血行則氣暢」。運動是促進氣血運行的重要方式，但長者進行高強度運動時，往往易超出體力負荷或乳酸堆積，引起肌肉痠痛與疲勞。

他表示，超慢跑節奏緩慢，能讓氣血均衡流動，改善氣滯血瘀，使經絡通暢，減少疼痛與疲勞，也有助活化脾肺功能、強健正氣並提升免疫力。

李崇銘說，由於運動強度低、符合循序漸進的原則，超慢跑能避免勞累過度、保護元氣，尤其適合陰虛體質者（易口乾舌燥、頭暈耳鳴、睡眠品質不佳者），有助養陰潤燥、減輕不適；氣虛體質者（易疲乏、出汗、肌肉鬆軟者）可從短時間、輕強度開始練習；脾虛體質者若能配合強健脾胃的飲食或中藥，效果更佳。

他建議，民眾應避免在過冷或過熱的天氣進行超慢跑，以保護脾肺陽氣，運動後可按摩足三里穴（膝蓋骨下緣下方約4橫指處）、肺俞穴（背部第三胸椎棘突下旁開約2橫指處），促進氣血循環，並可適量飲用枸杞菊花茶或黃耆茶，補氣養陰。