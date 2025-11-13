近日台灣受東北季風影響大雨下不停，宜蘭甚至發生淹水的災情。這段時間濕氣特別重，若室內家居沒有進行除濕，呼吸系統及皮膚較敏感的人，可能會出現明顯的不適，此時就要特別注意。

持續下雨會使環境濕度上升，當空氣濕度長時間維持在70至90%以上，室內水氣就不易排出，尤其牆壁、床墊、衣物、地毯容易吸濕，再加上陽光少、通風不良，就會成為黴菌、塵螨提供理想的繁殖條件。當居住的環境長期潮濕，容易有以下4種健康問題：

呼吸系統

鼻塞、咳嗽、打噴嚏、過敏性鼻炎、氣喘惡化，造成主因為黴菌孢子及黴菌增多。英國國家健康署(NHS)與多位胸腔醫師證實，潮濕與霉菌環境與哮喘、過敏、慢性咳嗽等呼吸系統疾病有正相關。

皮膚問題

誘發皮膚搔癢、濕疹、黴菌感染 (香港腳、體癬等)，由黴菌或細菌滋生引起。

關節或身體疼痛

當氣壓低、濕度高會影響關節液壓力，造成關節酸、舊傷痛及肌肉僵硬。

心理層面

長期陰雨、光照少，容易產生疲倦無力感、憂鬱、注意力下降，也有「天氣憂鬱症」的說法。

3方面改善法

環境面：從源頭減少濕氣與黴菌

將室內濕度維持在50~60%，使用除濕機最有直接的效果；下雨天晾衣服時，可同步開啟除濕機、電風扇加強空氣流通；衣櫃或鞋櫃等小空間則可放置竹炭包或乾燥劑。

身體面：排濕與增強抵抗力

飲食方面，多喝溫開水幫助水分代謝；減少生冷、冰品、甜食、油膩等食物；建議吃可以健脾排濕的食材，如紅豆、綠豆、薏仁、冬瓜、山藥、生薑等。每天活動身體，也可熱水泡腳幫助氣血循環。

心理面：對抗煩悶與疲倦

白天開燈讓室內明亮，也可聆聽輕音樂或使用香氛、植栽提振情緒；若有天氣憂鬱的傾向，雨停時外出走走，曬一點自然光。