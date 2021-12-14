《超時空奇俠》是金氏世界紀錄認證全球最長壽的電視劇。（myVideo提供）

驚悚影集《布娃娃殺手》由《追殺夏娃》製作團隊打造年末最變態殺人事件，找來《美少女的謊言》女星露西海爾（Lucy Hale）擔綱主角追緝變態殺人魔，兇手殘忍殺害6人，並將被害者屍體肢解，重新縫成一個如布娃娃般的詭異人偶，恐怖虐殺情節，挑戰觀眾的恐懼極限。

該劇神還原同名人氣暗黑小說的驚悚情節，露西海爾在劇中飾演剛到新單位報到的艾德蒙警員，沒想到立刻面臨震撼教育，她進到案發現場的公寓裡，映入眼簾的是一具吊掛在空中、姿態詭異的屍體，令人作嘔的是，屍體竟是由六個不同受害者縫組而成，頭顱還來自正在坐牢的犯人，案件相當弔詭。正當警方積極展開搜索時，兇手更狂妄寄給警探「殺人名單」，上面不只有倫敦市長，連與露西海爾搭擋的警探羅斯（亨利勞埃德休斯飾）都名列在上，預告將再次犯案。警方隨即將首位指定謀殺對象倫敦市長帶回警局，保護他人身安全，但市長竟離奇在警局自燃，當場被燒成人形焦炭，如魔術般殺人手法，更添辦案難度。

露西海爾在受訪時，自稱私下著迷於驚悚恐怖題材的作品，對於能夠接演該劇感到興奮，「我喜歡生活中黑暗、病態的一面，這部劇不僅有這些元素，還帶有黑色幽默，故事非常精彩。」但就連大膽重口味的她，在片場看到懸在空中的「布娃娃屍體」時，都被當場嚇傻，她透露當天拍攝時，她和另外兩名演員決定不事先看「屍體」，結果當大家開拍目擊現場，都嚇得說不出話來，「它看起來就像一個真人，皮膚、顏色、毛髮等細節都相當逼真，它還滴著水，你不可能不感到衝擊！」該劇myVideo上線。

另一部英國BBC STUDIOS獲金氏世界紀錄認證全球最長壽的電視劇《超時空奇俠》，馬拉松式播出將近60年，今年播出全新第13季，由第13任博士茱蒂懷塔克（Jodie Whittaker）攜手朋友們對抗邪惡，這一季將會出現可怕的新對手，還有一些經典老敵人的回歸。而日前茱蒂懷塔克也宣布，在13季以及明年的新特輯播出後將卸任該角，下一任博士由誰擔綱，令劇迷十分期待。《超時空奇俠》第13季可上myVideo收看。