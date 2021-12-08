【LIVE直播】指揮中心最新說明｜2021.12.08 @中時新聞網

新變種病毒Omicron在南非洲快速擴散，且向各國蔓延，台灣邊境也拉警報，指揮中心今天宣布新增5例COVID-19境外移入個案中，有2人是從非洲衣索比亞入境確診，同時有3人是突破性感染，接種廠牌為BNT及科興。另確診個案中無新增死亡，本土也無確診個案。

今日新增5例境外移入個案，為3男、2女，介於20多歲至70多歲，分別自印尼(2例，案16795、案16796)、菲律賓(案16797)及衣索比亞(2例，案16798、案16799)入境，入境日介於今(2021)年11月19日至11月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。其中，案16795、16796、16797都是突破性感染，接種廠牌分別是BNT、科興、科興。

截至目前，國內累計1萬6,688例確診，分別為2,044例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。去年至今累計848死，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。