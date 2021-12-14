春節專案第一天各方案選擇人數。（圖／指揮中心提供）

今起接種完整兩劑疫苗者且相隔14天的民眾，可選擇7+7方案入境，為此，台北副市長黃珊珊今凌晨在臉書有感而發說「天祐台灣！」而根據指揮中心統計，春節專案開放首日，入境總人數為826人，其中就有557人選擇「7+7」專案，佔了整體入境者的68％。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，春節三大方案的入境人數，A方案（14+0+7）共177人，佔21％，B方案（10+4+7）共92人，佔11％，C方案（7＋7）共557人，佔68％。其中選擇7+7方案的人最多，第一天826人返台，就有557人選擇。

而台北市副市長黃珊珊今凌晨在臉書上表示，今起入境者可選用「10+4」與「7+7」專案，讓她直言「不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價，天佑台灣！」對此，陳時中則回應說，政策都是滾動式檢討，目前Omicron的發展態勢，對於疫苗保護力降低，今英國又爆出一名死亡案例，但也沒有較高的致死率和重症率，所以我們還是嚴整以待。

對於春節返台人數沒有暴增，陳時中坦言，這幾天也確實因為Omicron讓世界旅行移動變得不方便，可能沒有暴增預約的狀況。

面對黃珊珊的擔憂，陳時中則說，其實只要後面7天的居家檢疫可做完整，基本上就不用太擔心，而這兩年來台灣一直都有在做居家檢疫，包括電子圍籬、社政體系的關懷，其實這些都已經很熟稔，所以對這樣的防疫政策，他其實是有信心的。