Omicron變種病毒開始在歐美各國延燒，並快速擴散。蔡英文總統今天向民眾喊話，強調現在我們要繼續拚第三劑，12月24日星期五，將開放18歲以上民眾，追加施打第三劑疫苗，「請大家注意相關資訊，持續為防疫來努力」。

歐美地區本周即將開始耶誕節假期，卻因為Omicron變種病毒延燒，英法等國已重啟人流管制措施，英國更是連續創下確診病例新高。曾任美國總統拜登新冠疫情顧問的奧斯特霍姆也警告，美國疫情可能在未來三到八周經歷一場「病毒暴風雪」。白宮首席防疫專家佛奇也表示，打補強針無疑是最佳防疫方式，考慮重新定義「完全接種」的意涵。

蔡英文在臉書表示，今天她來到花蓮拜會證嚴法師，也特別感謝慈濟基金會、台積電與永齡基金會共同捐贈BNT疫苗，協助全體國人來防疫。

她說，當台灣面對疫情等各種挑戰，民間組織站出來，與政府一起努力，這對國家是很重要的穩定力量，也是台灣人的福氣。「再次感謝所有協助防疫的民間力量亅。

蔡英文指出，目前國際疫情仍然嚴峻，我們的疫苗覆蓋率第一劑即將來到80％，第二劑也突破65％。現在，我們要繼續拚第三劑，12月24日星期五，將開放18歲以上民眾，追加施打第三劑疫苗，請大家注意相關資訊，持續為防疫來努力。