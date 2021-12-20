針對英穩達破產波及的七家債權銀行上周五(17日)發出存證信函，要求英業達(2356)身為英穩達董事與大股東，須履行支持函承諾負起責任，限期兩周內英業達出面與債權銀行會商善後。英業達今天表示，瞭解並尊重其處理程序，英業達也會積極採取各項因應作為期待可有效降低雙方分歧解決問題。

英業達子公司英穩達日前宣告破產。母公司撤出不賺錢的太陽能產業，7家銀行將吞下18億元負債，求償無門，因此7家銀行團結在上周五發出存證信函，希望英業達出面和債權銀行會商。但至今天傍晚英業達尚未收到銀行寄出的存證信函。

英業達持有太陽能電池廠英穩達47%股份，除英業達外，連同子、孫公司投資英穩達，金額共15.49億元，而英穩達累積負債達22億元。據金管會統計，兆豐、華南、台銀、北富銀、中信、彰銀、土銀共7家銀行，借出18.7億元，且全數為無擔保借款。銀行苦吞呆帳會比英業達虧得還多。

而7家債權銀行中，兆豐銀行為最大苦主，授信餘額達6億多元，態度也最為強硬，盼母公司英業達應出面負責，履行當初出具「支持函」的承諾。