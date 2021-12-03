英業達(2356)旗下太陽能廠英穩達宣布破產後，隔日元晶(6443)太陽能隨即宣布已完成私募案，總金額近6.15億元，參與成員包括行政院國發基金，以及太陽能產業上下游供應鏈的數家龍頭廠商。太陽能市場新一輪洗牌，又有政府資金支持，今早族群表現紅不讓，元晶(6443)、茂迪(6244)、安集(6477)、聯合再生(3576)、達能(3686)、太極(4934)、碩禾(3691)等聯袂大漲，其中元晶和安集盤中一度亮燈漲停。

元晶昨天表示，此次私募案募得的資金，將開始進行新一代大尺寸高效能太陽能產品的產能擴充。預計2022年底電池與模組的產能都將達到1.5GW。由於加入私募團隊的成員在不同的材料領域都是最頂尖的龍頭企業，元晶希望藉由這個私募案形塑國內太陽能的上下游結盟，以國內廠商在電子材料上面的研發能力，配合元晶在國際太陽能市場的既有優勢，組成台灣太陽能「復仇者聯盟」重返國際市場，為國內太陽能製造業開闢出一條新的道路。

此外大陸太陽能矽晶圓龍頭隆基宣布，調降各尺寸矽晶圓價格約7-10%，是2020年5月以來，罕見出現的大幅降價，市場看好，台系太陽能模組廠成本壓力將趨緩。業者表示，現已可與矽晶圓業者議價，產業現況由先前的「賣方市場轉為買方市場」，矽晶圓報價也將在今年第四季達最高峰，並將在年底、明年陸續回落，有助模組廠出貨推動產業健康發展。

以茂迪而言，該公司在競爭異常激烈的環境中創造出優於同業的成績，在產品面也以小尺寸的TOPCon產品，和多數同業的大尺吋M10G12作區隔。今年4Q有15億的資本支出，展現投入大規模量產下世代技術及商務轉型的膽識。