今天是春節專案開跑，今起接種完整兩劑疫苗者且相隔14天，可以選擇「7+7」方案入境，中央流行疫情指揮中心今天公布三大方案入境預約人數，第一天只有826人要返台，其中選擇7+7方案者最多，共有557人。指揮官陳時中也提醒，若去居家檢疫者家串門子，最重可以罰15萬至100萬元，提醒民眾勿觸法。

根據指揮中心規定，返台旅客需要依照選擇的春節檢疫方案，包括方案A「14+0」：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天。方案B「10+4」：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫與7天自主健康管理。方案C「7+7」：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿、7天在家居家檢疫、7天自主健康管理，備妥相關資料及可上網的個人手機。

指揮中心公布上路第一天三方案選擇人數統計資料，選擇A方案有177人，B方案有92人，C方案則是557人，以選擇7+7方案者最多，比率超過八成。截至今上午11點統計，總計有826人。

陳時中表示，無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前三日內COVID-19病毒核酸（PCR）檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明（全部旅客）」；如為選擇方案C者，須增加準備「完整疫苗接種證明」。

由於返台者居家檢疫期間可能遇上農曆新年，有人擔憂居檢時會有親友串門子，導致社區出現破口，陳時中提醒，若去居家檢疫者家串門子，最重可以罰15萬至100萬元，提醒民眾勿觸法。