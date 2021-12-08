上海疫情防控工作記者會今（8日）舉行，上海市衛生健康委、上海市疾控中心相關負責人講解有關情況。針對昨日上海新增1例病例，該患者僅接種過1劑疫苗，上海市疾控中心提醒，尚未接種的民眾應盡快完成新冠病毒疫苗接種，已完成全程接種且滿6個月的民眾也應加強免疫接種。

大陸的新冠肺炎疫情持續，據大陸國家衛健委今通報，7日大陸新增本土確診病例44例，包括內蒙古34例；浙江8例；黑龍江1例；上海1例。

上海市疾控中心副主任吳寰宇表示，上海新增確診病例僅接種過1劑新冠病毒疫苗，沒有規範完成全程接種，接種疫苗是預防傳染病的有效手段，接種新冠病毒疫苗可以有效降低疾病的發生率和重症率，減少傳播風險。

吳寰宇說，截至12月7日，上海市已接種4716.78萬劑，接種覆蓋2327.11萬人，其中2162.21萬人完成全程接種。11月1日起已經全面啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種，346.65萬人已完成加強免疫接種。近期，上海重點加強60歲以上老年人群、3-17歲人群免疫接種工作。

吳寰宇提醒，尚未接種的民眾應盡快完成新冠病毒疫苗接種，已完成全程接種且滿6個月的民眾也應加強免疫接種。