一項小型南非研究顯示，輝瑞/BNT疫苗對抗Omicron的保護力下降40倍。

全球第一個觀察新冠變異株Omicron如何直接在已完整接種輝瑞/BNT疫苗民眾身上作用的研究昨（7）日出爐，結果顯示，抗體中和Omicron的能力大幅下降41倍。

綜合美媒CNBC、美國有線電視新聞網（CNN）報導，南非科學家昨日發表BNT疫苗對抗Omicron的小型初步研究成果，研究人員採集12名受試者的血漿樣本，這12人先前已經完整接種2劑BNT疫苗，其中6人曾感染過新冠肺炎，團隊的目標是測試抗體中和Omicron的能力。

實驗發現，和初代新冠病毒相比，抗體中和Omicron變異株的能力驟降41倍。相較之下，抗體中和Beta變異株的能力只下降3倍，顯示Omicron逃脫疫苗保護的能力更強。

研究也發現，其中6名先前染疫過、後續又施打疫苗的受試者，抗體中和Omicron的能力更佳。

研究人員指出，「結果顯示Omicron展現了更廣泛的逃脫能力」，「先前感染過，之後再接種疫苗或追打疫苗可能能提升中和能力，而且可能提供避免重症的保護力。」

目前尚不清楚如何用疫苗保護力數據來詮釋這項實驗結果。CNN指出，這是全球首個直接觀察Omicron如何在已接種疫苗人群身上作用的實驗，這份研究尚未經過同儕審查。

美國賓州費城兒童醫院感染科教授歐菲特（Paul Offit）表示，結果顯示，Omicron和先前的新冠病毒相比，完整接種疫苗的人將面臨更高機率的輕度感染，他認為不論是疫苗或染疫誘發的免疫力，都能避免民眾在感染Omicron後演變成重症。

不過領導這項研究的南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）教授席加爾（Alex Sigal）也強調，Omicron逃脫BNT疫苗的能力並「不完全」，他說實驗成果反而是好消息，他原本預期結果會更糟，因為Omicron攜帶的突變讓學界預測病毒有更大的逃脫能力，但實驗顯示Omicron不會「完全逃脫」，「在我看來有方法可以治它。」

There are a few results:

1. Omicron still uses ACE2

2. There is a very large drop in neutralization of Omicron by BNT162b2 immunity relative to ancestral virus

3. Omicron escape from BNT162b2 neutralization is incomplete. Previous infection + vaccination still neutralizes — Alex Sigal (@sigallab) December 7, 2021

Just be be clear on something as I'm still awake, this was better than I expected of Omicron. The fact that it still needs the ACE2 receptor and that escape is incomplete means its a tractable problem with the tools we got — Alex Sigal (@sigallab) December 7, 2021

席加爾也指出，隨著測試的樣本數增加，實驗結果還會改變。