變種病毒Omicron感染全球擴大，台灣科技媒體中心14日提供世界各地的Omicron相關科學文獻和最新科學研究資訊，目前僅略知Omicron會造成曾染疫者再次染疫的風險增加，不過，初次感染比率卻下降。

該中心表示，雖然南非的Omicron感染案例增加迅速，英國最主要的變種病毒還是Delta，Omicron病毒的傳播力尚待研究證實，並提醒民眾，只要作好防疫，不需要把Omicron比喻為「大魔王」，也不必恐慌。

台灣科技媒體中心指出，雖然目前的科學研究已知Omicron變種病毒有36個突變位置，可能影響它感染人類細胞的能力，但仍不知道這些突變位置，是否強化了病毒特性。從還未經過同儕審查的科學預印本研究得知，Omicron可能會讓疫苗或感染後引起的抗體濃度下降，至於下降程度也還未有共識。不過，大多數科學家都認為，疫苗仍能提供部分保護力。

科學家提醒，研究新的病毒需要時間，目前Omicron在全球傳播的狀況未明，也僅能依據抗體量，判斷Omicron對疫苗的影響。另一南非國家傳染病研究所（NICD）病毒學家Penny Moore也在BBC和衛報的Podcast節目中告訴記者，她的實驗室正在以Omicron的偽病毒（Pseudovirus）進行實驗，觀察人類抗體辨認這些病毒的狀況。而無論是培養活病毒，還是人工做出突變的棘蛋白，都需要投入一定時間觀察和研究。

有關Omicron的突變對傳播力、各廠牌疫苗的影響，以及感染後的情況，科學證據都還在累積當中。台灣科技媒體中心強調，目前應有效評斷最新研究證據的可信度與推論程度，國人不宜在未有足夠證據的狀況下，急於做出對於Omicron病毒的評判。