在全球股市遭拋售之際，歐股周一早市下滑。Omicron變種病毒感染數的飆升，投資人擔憂全球經濟將遭受社交封鎖的衝擊。

周一泛歐Stoxx 600指數晨跌10.54點或2.22%，為463.36點，指數處於逾兩周低點。

旅遊休閒股首當其衝，跌2.6%；礦業股跌2.4%。歐股所有的板塊都下跌。

荷蘭從周日開始實施全國大封城。歐洲幾個主要大國在聖誕假期前夕也壟罩在大規模社交管制的陰影下。

追蹤美股標普500的期指跌1.5%。對於通過拜登總統(Biden)的1.75兆美元國內投資法案關鍵人士、美國參議員民主黨人Joe Manchin在周日表示，不會支持該法案，認為該法案帶來的債務會影響對抗疫情和地緣政治威脅的能力。

高盛因此下調美國明年第一季經濟預測，從3%砍到2%，並且也略微下調第二和第三季預測。

丹麥製藥廠Novo Nordisk暴跌14.3%，該公司說，由於美元供應問題，無法滿足市場對新型肥胖藥的需求。

法國巴黎銀行漲0.9%，該行同意將美國分公司西部銀行(Bank of the West)賣給加拿大BMO金融集團。