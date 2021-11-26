副總統賴清德今出席「台灣食品科學技術學會第51次會員大會暨科技整合與食品創新研討會」時談及「反萊豬進口」公投表示，任何食品添加物不違背國際安全標準，就有權利在國際社會流通，如果這項公投通過了，將會阻止台灣加入CPTPP及與美國進一步的BTA談判，這對台灣的經濟影響非常大，對台灣的食品業者未來要經略國際市場也會產生困難。

他說，要請現場食品專家及社會各界，共同支持這項重大的政策。

副總統致詞時指出，台灣食品產業從業者眾，對台灣經濟發展更是重要，未來發展也面臨各項挑戰。第一，食品是人類賴以生存最重要的東西，隨著時代演進及科技醫療進步，人們從要求吃得飽、吃得好，逐步提升到吃得健康、吃得安全，這是來自於社會及消費者要求的挑戰。

他說，第二，農業及食品科技日新月異，食品不斷創新、樣貌也非常多，尤其國際產業鏈競爭格外激烈，如果沒有進步勢必很快就會被淘汰。第三，因為疫情與地緣政治的變化，全球食品產業供應鏈也在重組，台灣在重組過程中如何不被排除在外，這項挑戰是必須要努力的目標，也是進步的動力。

副總統指出，政府責無旁貸協助食品產業，也請食品科技學界一起來幫助食品產業克服各種困難。產官學界及消費者團體共同合作，強化新興食品的檢驗量能，持續落實食安五環政策，建立從產地到餐桌的管理體系，邁向信任食安的消費環境。

賴清德說，為了因應全球新科技浪潮，政府也在「5加2產業創新計畫」基礎上，推出國家科學技術發展計畫，致力實現創新、包容、永續的精神，食品產業的科技應用就是其中重要的一環。

他期許台灣能在專家學者的持續努力下，應用新的科學技術開發新興產品，並導入科技智慧化經營管理模式，讓食品產業的整體價值能夠不斷提升。

他表示，政府會積極協助食品產業國際化，台灣已經在「貿易暨投資架構協定」（TIFA）架構上，開啟與美國雙邊貿易協定（BTA）的談判；美國與日本也公開歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），只要台灣強化台美經貿關係、加入區域經貿組織，一定有助於加工食品業在國際市場的拓展。

副總統也提到，「台灣食品科學技術學會」的努力與貢獻不僅在國內受到肯定，也被國際社會看見，並成功向「國際食品科技聯盟」爭取到2026年世界食品科技大會的主辦權，真的非常榮幸。他非常期待透過這場盛會，提高台灣在國際的能見度，與各國交流食品科學技術成果。