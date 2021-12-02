經濟部工業局主辦的「2021年台灣最佳國際品牌價值調查」於12月2日揭曉榜單，國泰金控連續五年上榜，以品牌價值5.63億美元（較2020年成長10％）榮登台灣最佳國際品牌第7名，亦為台灣金融業第一。

「台灣最佳國際品牌價值調查」係經濟部工業局自2003年開始辦理，與全球權威品牌調查機構合作，導入專業品牌鑑價模式，僅對具一定國際品牌強度之企業發出邀約，從國際視野協助台灣企業檢視自身品牌價值，評選後不分產業取前25名，做為台灣企業追求國際品牌價值的成長指標與重要借鏡。

新冠肺炎疫情蔓延，嚴重影響全球經濟活動，在國際政經情勢動盪，且利率低迷環境下，金融業面臨眾多挑戰。目前國泰金控總資產突破11兆元，為台灣金融控股公司中排名第一，2020年稅後盈餘創新高，達760 億元（27.1 億美元），每股盈餘5.41 元。

國泰金控串聯大中華與東協市場佈局，提供海內外台商與當地客戶符合之金融服務需求，目前已擁有超過200個海外營運據點。其中國泰世華銀行於大陸地區及香港設有全資子行及分行等，國泰人壽及國泰產險與大陸當地策略夥伴合作，共同拓展大陸保險市場。

其次，國泰世華銀行在東協10國的9國已設立據點，為台資銀行之最，將持續深耕通路及落實在地化經營，維持穩定獲利。另外，國泰人壽及國泰產險於越南均已設立子公司，發展各項金融業務。

此外，打造資產管理平台為國泰金控的核心策略之一，透過國泰投信／國泰投顧／康利資產管理，結合其他子公司優勢，發展全球資產管理業務。截至2021年上半年，國泰資產管理平台總資產管理規模已達2077億美元，為國內第一。

國泰金控已連續五年入榜，將積極推動數位轉型、勇於創新並突破框架，建構數位與數據生態圈；另一方面更深化企業永續，並以「保險、 銀行、資產管理」三引擎作為發展核心策略穩健經營，朝「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。