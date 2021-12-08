亞馬遜全球開店今日舉辦「智造未來 啟動台灣」2021台灣跨境電商高峰會，並宣布三大重點策略，幫助台灣品牌開拓跨境電商、加速走向全球。三大重點策略包含協助台灣傳產製造企業佈局跨境電商、加速台灣品牌擴張全球、深化本地服務，讓台灣企業得以銜接全球消費者，並專注於自有品牌的打造，提升台灣產品和品牌國際能見度。

在協助台灣傳產製造企業佈局跨境電商方面，亞馬遜全球開店2022年將從三大方向、兩大核心著重於協助傳統製造業的跨境電商發展。三大方向分別為：提升企業CEO的全球視野、協助企業建立電商思維以更好地打造企業發展藍圖；協助企業提升內部團隊技能、培養團隊的電商能力；打造跨境電商學習社群，協助傳產賣家與成功賣家互相交流與學習。兩大核心項目包括「智造在台灣、品牌耀全球」計畫和將與IEAT合作推出的「跨境電商總裁營」課程計畫。

「智造在台灣、品牌耀全球」計畫早在今年4月啟動，首批已經成功扶持25家企業上架至亞馬遜北美、日本與歐洲等站點，其中包括岱宇、亞旭等運用亞馬遜孵化自己的品牌故事。11月時更升級為「智造在台灣、品牌耀全球2.0」，擴大扶植至50家企業，並優化計畫內容，幫助企業從「製造」向「智造」升級。而與IEAT合作將推出的「跨境電商總裁營」課程計畫，則重點針對企業決策者，通過專業打造的課程和互動協助企業找到第二成長曲線。

加速台灣品牌擴張全球策略上，亞馬遜全球開店正式宣布亞馬遜面向台灣賣家開放新加坡站點，亞馬遜面向台灣賣家的總站點數共達到14個。未來，台灣賣家在歐美、日本等站點外，可基於新加坡站點開拓佈局東南亞。亞馬遜也不斷推出新的品牌打造工具，包含品牌旗艦店、亞馬遜直播等，幫助品牌更好地與消費者建立連接。

深化本地服務上，越來越多的台灣企業加入跨境電商行列，亞馬遜全球開店推出台灣服務商的專屬頁面，包含出口關稅、貿易法規等不同類型的多元服務商，協助企業解決出口跨境電商上的難題等。針對台灣企業的轉型需求，亞馬遜全球開店持續與公協會合作，將開拓更多區域的優勢產業帶，促進不同區域賣家的轉型和發展。