Google今（8日）公布「台灣2021年度搜尋排行榜」，今年奧運台灣選手締造史上最佳成績，讓「奧運」一詞擠進十大關鍵字之一，也讓羽球世界球后「戴資穎」成為十大關鍵字中的唯一人物。

Google公布台灣2021年度搜尋排行，回顧台灣人今年最關心的事，其中美國職籃因季後賽延期，2隊暌違多年打進冠軍賽，「NBA」史上首次成為快速竄升關鍵字榜首；此外，台灣今年本土疫情升溫，台灣網友密切關注防疫資訊，「疫情」、「疫苗預約」、「1922」等依序位列榜二至榜四。

此外，除了疫情以外，缺水、缺電等民生相關議題亦受到關注，台灣上半年面臨嚴重乾旱，導致各地水情緊張，「水庫」成為快速竄升關鍵字第5，而同為民眾所關注的議題「停電」則列第10。

值得一提的是，今年奧運台灣選手寫下有史以來最佳成績，奪下2金、4銀、6銅，總計12面獎牌，不僅讓「奧運」入榜，羽球世界球后 「戴資穎」也成為十大關鍵字的唯一人物。

Google今年首度揭曉「快速竄升台灣現役運動員」榜單，大多數為本屆奧運選手，包括柔道男神「楊勇緯」、羽球一哥「周天成」、鞍馬王子「李智凱」、羽球男雙金牌麟洋配的「李洋」以及空手道小清新「文姿云」，皆是網路話題人物。今年再度升上日本職棒一軍的旅日棒球好手「王柏融」，5月憑藉優異的打擊表現獲日媒評選為所屬球隊最有價值球員，也受到許多台灣粉絲關注。