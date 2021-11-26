禹耀東希望縣府要重視弱勢民眾的醫療權益問題。（謝明俊攝）

余文忠擔心竹南垃焚化爐的營運缺口無力處理。（謝明俊攝）

余文忠希望打造苗栗大型觀光夜市。（謝明俊攝）

縣議員江村貴要求環保局及警察局加強查察違法業者亂倒廢土。（謝明俊攝）

苗栗縣議員江村貴建議縣府自行設置土方資源處理場。（謝明俊攝）

苗栗縣議員總質詢，縣議員禹耀東抨擊國民黨推4大公投，卻跟著民進黨屁股走，真的是太笨了，余文忠則擔心未來有1天，苗栗縣的垃圾會爆量無力處理，江村貴則要求環保及警政單位，全力查察違法濫倒廢棄物的業者，以保苗栗的好山好水。

苗栗縣議會總質詢進入最後一天議程，禹耀東、余文忠及江村貴等三名議員壓軸登場。禹耀東首先質詢縣內私人醫院經常會遇到遊民、無家屬的路倒民眾送醫後續醫療問題，他為此曾召集了社會處、警察局、衛生局、民政處等單位開協調會，各單位互踢皮球，都說依法行政，但問題始終沒有解決，這些弱勢朋友健康權益又在那？縣長徐耀昌回覆，將會責成秘書長擇期再開會召集相關局處協商解決方案，以保護弱勢民眾健康權益。

禹耀東以最近最熱門的4大公投話題，抨擊國民黨太笨了，老是跟著民進黨的步伐在走，民進黨搞2700場的說明會，國民黨也跟在後面辦說明會，他認為要根據「心理抗拒」原理，在野黨愈是反對，執政黨就愈是對抗，不如順著執政黨走，讓執政黨自嚐後果，例如，在野黨主動提案全面停止核電，看執政黨敢不敢馬上停。

縣議員余文忠則擔心國內垃圾問題，有多個縣市焚化爐都已到了年限，苗栗縣的焚化爐至2028年約滿，原有每年補貼的營運缺口將會擴大到9億多，要如何補足？才不影響到營運。環保局長陳華盛坦承，目前竹南垃圾焚化爐每燒1噸垃圾的成本已漲至2200元，但目前只向鄉鎮市收取每噸1200元，每噸損失1千元，每年約有10萬噸，就得損失1億元，這個缺口將向中央環保署爭取補足，以讓竹南焚化爐順利營運下去。

陳華盛並指出，目前環保局已研擬規畫設置飛灰及底渣處理廠，如果順利可望在2028年完工，屆時將可搭配竹南焚化爐，延長使用期限。

余文忠接著質詢文觀局及工商發展處，疫情嚴重打擊觀光，苗栗是否可以打造1個全台知名的觀光夜市，好好提振苗栗的觀光。余文忠希望苗栗市能做好老舊建築都更，讓苗栗市容更為整潔美觀，有個先進城市的景觀，提升苗栗市的觀光印象。

江村貴議員則要求環保局及警察局，對於非法傾倒廢物業者加強查察，並建議縣府研究是否可以自行設置土方資源場，來提供合法的廢土處理機制。江村貴並要求消防局在遇有火警任務出勤時，加強與台電、瓦斯公司橫向連繫，以免因台電、瓦斯公司無法配合及時斷電、斷氣時，耽誤救災時程，反而被民眾誤為是代罪羔羊了。