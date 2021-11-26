反萊豬、重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁公投案將於12月18日進行投票。總統蔡英文在知名國際新聞Podcast頻道「敏迪選讀」今(26日)釋出的最新一集內容中，談到萊豬議題時表示，「確實在這個事情上，民眾很直觀的感受跟整個國家政策思考是有一些落差」。

今節目中，蔡英文討論台美關係、歐洲各國與台灣的外交進展，並與聽眾溝通，解釋年底公投案。主持人敏迪在節目中表示，這次觀察到萊豬公投，發現民間有一個聲音是，「為什麼你們這一次沒去徵詢民意就直接開放了，好像是說美國最近對我們很好，就睜一隻眼閉一隻眼讓它進來，大家現在最大爭議在這邊」。蔡英文回應，萊豬進口是長久以來的議題，在上一個政府執政期間就是一個被討論很多，且經過幾個階段處理的問題，不是新問題，是連續性問題，這不僅是關於美豬、貿易的問題，整體在國際經貿佈局，關乎整體國家戰略，事實上，自由貿易的精神就是只要符合國際標準的產品，進口國就必須讓它進口，至於消費者喜不喜歡，那是市場選擇的問題，所以我們在加入國際貿易過程中，也必須體現這個標準，讓消費者決定。

敏迪也詢問，「關於萊豬議題有很多問題，知道這個議題是長時間議題，民間都在關心，一邊是施政效率、一邊是民意，那你會怎做平衡？」蔡英文則是表示，「確實在這個事情上，民眾的很直觀感受跟整個國家政策的思考，是有一些落差，那這個落差就是我們在這個階段傾全力要去跟人民做最清楚的解釋，讓大家理解說它不是單一議題」。

蔡英文表示，這牽涉到我們對國際社會傳達什麼訊息，是我們願意遵守國際貿易規則，然後願意解決貿易問題而展現出來的決心。

敏迪也針對公投向蔡英文提出質疑，蔡英文回應，大潭三接的設置是綠能政策的過渡期，對於外商的投資是正面的吸引力，也對於環保有長期的規劃；另對重啟核四議題，蔡則表示一旦發生核災，位於地震帶上的台灣難以承受這個後果，「實在找不出一個最終處置我們核廢料的地方。現在每一個縣市長都拒絕核廢料放在他們的縣市。」

在「敏迪選讀」頻道中，蔡總統表示，台灣被關注的程度現在應該是有史以來最強的時候，台灣在這幾十年來的發展，變成是一個民主國家，而且是一個貿易能量很大的國家。我們生產的貨品裡面，有些都是具有全球戰略性意義的。同時，台灣所代表的價值，也是在這個時候，全球的所有國家覺得都必須要去注意的。比如說，民主的價值、自由、貿易的價值還有戰略的，這種安全的、供應的價值，都是全世界大家共同聚焦的議題。