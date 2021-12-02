近期駭人社會案件頻傳，國民黨文傳會主委凌濤指出，蔡英文總統曾承諾的社會安全網殘破不堪，但其仍忙著搭專機四處拚公投、顧政權，根本毫無心思施政、照顧人民安全，而民眾不比蔡英文有維安、隨扈隨侍在側，請蔡英文正視受害者及其家屬早已流乾的淚水。

凌濤指出，舉凡屏東超商店員遭挖眼、桃園超商店員遭刺死，甚至有恐嚇前科的罪犯將現任立委打到遍體鱗傷等，都是血淋淋的治安案件。而桃園市長鄭文燦的治安解方竟是甩鍋要求超商雙人執勤，民進黨甚至厚顏無恥地要求野黨主席出面說明，究竟是誰在執政？

「我們的執政黨、蔡英文究竟在忙什麼？」凌濤提到，蔡英文最近正忙著搭乘專機，到處替黨籍政治人物站台，全心投入公投動員、宣講，拚政治而非拚治安。而實際打開蔡英文的臉書，最新兩則貼文又在關心自家青年軍成立，談誰的口才好、誰不用講稿，人民的安全到底被擺在哪裡？「民眾沒有講稿，因為民眾實在對蔡政府表現感到無言！」

凌濤指出，蔡政府在2018年信誓旦旦核定「強化社會安全網計畫」，聲稱會「建構一張綿密的安全防護網」，事隔3年，這張網已殘破不堪，社安警報大作，蔡英文仍無心修補、心繫政治動員，試問蔡英文良心何在？人民為安全疑慮正在哭泣、憂心，蔡英文難道毫無知覺嗎？

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